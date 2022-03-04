Во Львовской области временно не работают линии 101 и 103: куда звонить
Во Львове и области возникли проблемы с работой стационарных телефонов. Поэтому временно не работают линии 101, 103 и 112.
Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.
В частности, это новые номера, по которым можно дозвониться в "скорую", ГСЧС и полицию.
Номера вместо "101" (ГСЧС):
- для абонентов Киевстар +380969632583;
- для абонентов Lifecell;
- +380639815841;
- +380639812547;
- для абонентов Vodafon +380995218203.
Номера вместо "103" ("скорая"):
- +380679058744;
- +380679058561.
Резервные номера "102" (полиция):
- 0963225167;
- 0680205581;
- 0680971708;
- 0989579718;
- 0683109186;
- 098182890.
Также резервный номер линии службы экстренной помощи "112" – +380322596031.
Добавим, что по состоянию на 4 марта 15:35 линия 102 и 103 возобновила свою работу.
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