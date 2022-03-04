Во Львовской области временно не работают линии 101 и 103: куда звонить

Во Львове и области возникли проблемы с работой стационарных телефонов. Поэтому временно не работают линии 101, 103 и 112.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Добавим, что по состоянию на 4 марта 15:35 линия 102 и 103 возобновила свою работу.

В частности, это новые номера, по которым можно дозвониться в "скорую", ГСЧС и полицию.

Ранее мы сообщали, что из-за обстрелов российских оккупантов сотни тысяч украинцев остались без газа.

Также мы сообщали, как действовать при отсутствии водоснабжения.

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