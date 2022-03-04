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Як діяти у разі відсутності водопостачання: інструкція від МОЗ

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Україна , П'ятниця 04 березня 2022 14:53
Як діяти у разі відсутності водопостачання: інструкція від МОЗ Фото: як діяти у разі відсутності водопостачання: інструкція від МОЗ
Автор: Кароліна Гайдук

24 лютого Росія почала відкриту повномасштабну війну на території України, окупанти цинічно обстрілюють житлові будинки, лікарні та школи. Міністерство охорони здоров'я вирішило опублікувати рекомендації з порятунку життя, а саме: що робити, якщо в будинку відсутнє водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

Необхідно використовувати питну воду:

  • з бюветів та інших джерел нецентралізованого водопостачання (колодязів, шахтних колодязів);
  • пунктів розливу питної води (у тому числі пересувних) за їх наявності;
  • фасовану воду і воду в ємностях для індивідуального використання.

"Зберігати питну воду потрібно в закритих ємностях. При цьому обов'язково позначити написами:" Вода знезаражена для пиття"," Вода для технічних потреб","Вода для господарських потреб". Як правило, виробляють 2-3-добовий запас", - зазначили у відомстві.

Крім того, для пиття і приготування їжі воду потрібно кип'ятити (не менше 10 хвилин з моменту закипання). Але навіть при зберіганні її в чистій і добре закритій ємності термін придатності не перевищує однієї доби.

Нагадаємо, що в Енергодарі, де розташовується найбільша в Європі АЕС, російські окупанти відкрили вогонь по житлових кварталах. Через обстріли у місті відсутнє водопостачання та частково електроенергія.

Відзначимо, що російські війська продовжують атакувати, зокрема, території Луганської та Донецької областей. В результаті ряд населених пунктів залишилися без газу, світла і водопостачання.

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