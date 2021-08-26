Під Львовом перекинувся поїзд: перші фото з місця аварії

Під Львовом перекинувся поїзд "Укрзалізниці" , який зійшов з рейок вранці на станції Глинна-Наварія. В результаті НП і сходу вагонів вантажного складу, на щастя, ніхто не постраждав, але рух на цій ділянці залізниці було заблоковано.

Перші фотографії з місця аварії 26 серпня опубліковані на Facebook-сторінці спільноти " Клуб Залізничників ".

На знімках видно перекинуті вагони, що лежать на боці, багатотонні частини конструкції та колеса, що відвалилися.

Зазначається, що склад сполученням Клепарів - Батьово перевозив у вагонах щебінь і залізну руду. Зійшли з рейок майже 20 вагонів, які явно були перевантажені.

В результаті події були пошкоджені вагони, колійне полотно і кілька опор контактної мережі.

Під Львовом сталася аварія з вантажним потягом (фото: facebook.com/groups/ForumZal.club)

Ліквідацією наслідків НП з поїздом на залізниці займаються спеціалізовані підрозділи регіональної філії "Львівська залізниця".

Під Львовом зійшли з рейок вагони вантажного поїзда (фото: facebook.com/groups/ForumZal.club)

У прес-службі "Укрзалізниці" розповіли, що через аварію з вантажним поїздом виникли зміни в графіку руху інших складів.

Зокрема, попередили про затримку в дорозі приблизно на годину-півтори пасажирських поїздів: №6 Херсон - Ужгород, №41 Дніпро - Трускавець, №46 Лисичанськ - Ужгород, №146 Ужгород - Львів та №807 Львів - Коломия.