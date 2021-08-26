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У Львівській області вантажні вагони зійшли з колії: низка потягів затримуються

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Львівська область, Четвер 26 серпня 2021 13:04
У Львівській області вантажні вагони зійшли з колії: низка потягів затримуються Фото: затримка поїздів в Україні сталася через сходження вагонів з рейок у Львівській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

"Укрзалізниця" попередила про затримку в русі низки потягів. Це пов'язано зі сходженням з рейок вантажних вагонів у Львівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УЗ.

"Тривають роботи з ліквідації наслідків сходу вагонів вантажного поїзда Клепарів - Батьово, що перевозив щебінь та залізну руду", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що інцидент стався сьогодні близько 08.20 на станції Глинна-Наварія.

Унаслідок сходу вагонів ніхто не постраждав, однак було пошкоджено вагони, колійне полотно та кілька опор контактної мережі.

За інформацією перевізника, затримаються такі потяги:

  • №6 Херсон - Ужгород,
  • №41 Дніпро - Трускавець,
  • №46 Лисичанськ - Ужгород,
  • №146 Ужгород - Львів
  • №807 Львів - Коломия.

Час запізнення поїздів складає від 50 хвилин до 1 години 20 хвилин.

Зазначено, що відновлення руху пасажирських поїздів по непарній колії на дільниці Глинна-Наварія - Львів планується протягом доби.

В УЗ додають, що зміни маршрутів прямування пасажирських поїздів не плануються.

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Укрзалізниця Львовская область
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