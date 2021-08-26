У Львівській області вантажні вагони зійшли з колії: низка потягів затримуються
"Укрзалізниця" попередила про затримку в русі низки потягів. Це пов'язано зі сходженням з рейок вантажних вагонів у Львівській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УЗ.
"Тривають роботи з ліквідації наслідків сходу вагонів вантажного поїзда Клепарів - Батьово, що перевозив щебінь та залізну руду", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що інцидент стався сьогодні близько 08.20 на станції Глинна-Наварія.
Унаслідок сходу вагонів ніхто не постраждав, однак було пошкоджено вагони, колійне полотно та кілька опор контактної мережі.
За інформацією перевізника, затримаються такі потяги:
- №6 Херсон - Ужгород,
- №41 Дніпро - Трускавець,
- №46 Лисичанськ - Ужгород,
- №146 Ужгород - Львів
- №807 Львів - Коломия.
Час запізнення поїздів складає від 50 хвилин до 1 години 20 хвилин.
Зазначено, що відновлення руху пасажирських поїздів по непарній колії на дільниці Глинна-Наварія - Львів планується протягом доби.
В УЗ додають, що зміни маршрутів прямування пасажирських поїздів не плануються.