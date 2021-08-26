ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Под Львовом перевернулся поезд: первые фото с места аварии

Новина українською →
Львовская область, Четверг 26 августа 2021 14:16
Под Львовом перевернулся поезд: первые фото с места аварии Коллаж РБК-Украина: авария поезда Укрзализныци под Львовом
Автор: Владимир Костырин

Под Львовом перевернулся поезд "Укрзализныци", который сошел с рельсов утром на станции Глинна-Навария. В результате ЧП и схода вагонов грузового состава, к счастью, никто не пострадал, но движение на этом участке железной дороги было заблокировано.

Первые фотографии с места аварии 26 августа опубликованы на Facebook-странице сообщества "Клуб Железнодорожников".

На снимках видны перекинутые вагоны, лежащие на боку, отвалившиеся многотонные части конструкции, колеса.

Отмечается, что состав сообщением Клепаров - Батево перевозил в вагонах щебень и железную руду. Сошли с рельсов почти 20 вагонов, которые явно были перегружены.

В результате происшествия были повреждены вагоны, путевое полотно и несколько опор контактной сети.

Под Львовом перевернулся поезд: первые фото с места аварииПод Львовом перевернулся поезд: первые фото с места аварииПод Львовом перевернулся поезд: первые фото с места аварии

Под Львовом произошла авария с грузовым поездом (фото: facebook.com/groups/ForumZal.club)

Ликвидацией последствий ЧП с поездом на железной дороге занимаются специализированные подразделения регионального филиала "Львовская железная дорога".

Под Львовом перевернулся поезд: первые фото с места аварииПод Львовом перевернулся поезд: первые фото с места аварии

Под Львовом сошли с рельсов вагоны грузового поезда (фото: facebook.com/groups/ForumZal.club)

В пресс-службе "Укрзализныци" рассказали, что из-за аварии с грузовым поездом возникли изменения в графике движения других составов.

В частности, предупредили о задержке в пути примерно на час-полтора пассажирских поездов: №6 Херсон - Ужгород, №41 Днепр - Трускавец, №46 Лисичанск - Ужгород, №146 Ужгород - Львов и №807 Львов - Коломыя.

Ранее сообщалось, что под Полтавой грузовик столкнулся с поездом, что привело к задержке некоторых рейсов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Львовская область Авария
LITE
Праздник 26 августа: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины
Праздник 26 августа: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины