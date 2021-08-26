Под Львовом перевернулся поезд: первые фото с места аварии

Под Львовом перевернулся поезд "Укрзализныци" , который сошел с рельсов утром на станции Глинна-Навария. В результате ЧП и схода вагонов грузового состава, к счастью, никто не пострадал, но движение на этом участке железной дороги было заблокировано.

Первые фотографии с места аварии 26 августа опубликованы на Facebook-странице сообщества " Клуб Железнодорожников ".

На снимках видны перекинутые вагоны, лежащие на боку, отвалившиеся многотонные части конструкции, колеса.

Отмечается, что состав сообщением Клепаров - Батево перевозил в вагонах щебень и железную руду. Сошли с рельсов почти 20 вагонов, которые явно были перегружены.

В результате происшествия были повреждены вагоны, путевое полотно и несколько опор контактной сети.

Под Львовом произошла авария с грузовым поездом (фото: facebook.com/groups/ForumZal.club)

Ликвидацией последствий ЧП с поездом на железной дороге занимаются специализированные подразделения регионального филиала "Львовская железная дорога".

Под Львовом сошли с рельсов вагоны грузового поезда (фото: facebook.com/groups/ForumZal.club)

В пресс-службе "Укрзализныци" рассказали, что из-за аварии с грузовым поездом возникли изменения в графике движения других составов.

В частности, предупредили о задержке в пути примерно на час-полтора пассажирских поездов: №6 Херсон - Ужгород, №41 Днепр - Трускавец, №46 Лисичанск - Ужгород, №146 Ужгород - Львов и №807 Львов - Коломыя.