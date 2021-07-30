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В Полтавській області вантажівка зіткнулася з поїздом, затримуються ряд рейсів

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П'ятниця 30 липня 2021 08:08
В Полтавській області вантажівка зіткнулася з поїздом, затримуються ряд рейсів Фото: в Полтавській області вантажівка зіштовхнулася з поїздом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Полтавській області на регульованому переїзді біля станції Решетилівка зіткнулися поїзд та вантажний трейлер. Через це затримуються ряд рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Зараз рух біля місця аварії відновлено по парній колії.

Станом на 06:30 затримуються поїзди:

  • №85 Новоолексіївка - Львів (затримка складає 3 години 35 хвилин);
  • №126 Київ - Костянтинівка (затримка складає 2 години 20 хвилин);
  • №17 Харків - Ужгород (затримка складає 1 годину 40 хвилин);
  • №138 Хмельницький - Лисичанськ(затримка складає 1 годину 30 хвилин);
  • №10 Маріуполь - Київ (затримка складає 1 годину 40 хвилин);
  • №11 Новоолексіївка - Київ (затримка складає 1 годину 15 хвилин);
  • №41 Дніпро - Трускавець (затримка складає 1 годину 10 хвилин).
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