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У Львові літак Дорофєєвої вилетів зі злітної смуги (фото)

STYLERЖиття    24.11.2019 - 10:15
У Львові літак Дорофєєвої вилетів зі злітної смуги (фото)
Дорофєєва розповіла про проблеми з літаком у Львові (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофєєва розповіла про проблеми з літаком через негоду у Львові

Надя Дорофєєва не змогла разом зі своєю командою вилетіти зі Львова через важкі погодні умови. При цьому літак при зльоті з'їхав на траву. Про це вокалістка "Время и Стекло" повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Дорофєєва також зазначила, що все відбулося на невеликій швидкості, тому через ожеледь ніхто не постраждав.

У Львові літак Дорофєєвої вилетів зі злітної смуги (фото)

Дорофєєва розповіла про проблеми з літаком у Львові (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка також показала щасливе фото з поїзда, на який їй вдалося потрапити після проблем з літаком.

У Львові літак Дорофєєвої вилетів зі злітної смуги (фото)

Дорофєєва розповіла про проблеми з літаком у Львові (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, що Дорофєєва зробила скандальне визнання про батьків в Криму. Співачка відверто розповіла про життя своїх батьків в окупованому Росією Криму.

За її словами, вона вже давно не була в Криму, де живуть її батьки та родичі. При цьому вона зізналася, що родичі все ж до неї іноді приїжджають в Київ. Мама Дорофєєвої приїжджає до своєї дочки приблизно раз на три місяці.

На анексованому півострові у Дорофєєвої живе брат і бабуся, якій в силу свого віку вже важко долати великі відстані. Мама не хоче переїжджати до столиці, тому що вона там доглядає за бабусею.

Раніше повідомлялося про те, що в Криму назріває страшна катастрофа, але місцева "влада" нахабно бреше людям. Справа в тому, що на півострові пересохли річки і запасів прісної води майже не залишилося через посушливе і виснажливе літо.

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