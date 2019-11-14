Дорофєєва зробила скандальне зізнання про батьків у Криму

Надя Дорофєєва зробила зізнання про сім'ю (фото: facebook.com.nadya dorofeeva)

Надя Дорофєєва відверто розповіла про життя своїх батьків в окупованому Криму

Надя Дорофєєва розповіла, що давно не була в Криму, де живе її сім'я. Родичі солістки "Время и Стекло" іноді приїжджають до неї в Київ. Про це співачка повідомила в інтерв'ю на шоу "Слава+".

"До мене приїздить мама, брат. Бабуся – ні, їй вже фізично складно. Мама не готова, тому що у нас там вся сім'я. Мама доглядає за бабусею, у мами є брат, ще син – мій брат. Коротше, там вся сім'я. У мами там є робота. Вона приїжджає сюди десь раз в три місяці", – повідомила Дорофєєва.

За словами Наді, мама завжди залишає Київ зі сльозами на очах, адже не може переїхати в столицю, в окупованому Криму чекає сім'я.

"Нещодавно хтось із знайомих задав їй питання: "Може, переїдете? – Ні, у мене ж там все". І я прекрасно розумію маму", – сказала співачка.

Цитату артистки про батьків можна почути на 32 хвилині відео.

Надя Дорофєєва розповіла про сім'ю (YouTube)