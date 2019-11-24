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Во Львове самолет Дорофеевой слетел со взлетной полосы (фото)

STYLERЖизнь    24.11.2019 - 10:15
Во Львове самолет Дорофеевой слетел со взлетной полосы (фото)
Дорофеева рассказала о проблемах с самолетом во Львове (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофеева рассказала о проблемах с самолетом из-за непогоды во Львове

Надя Дорофеева не смогла вместе со своей командой вылететь из Львова из-за тяжелых погодных условий. При этом самолет при взлете съехал на траву. Об этом вокалистка "Время и Стекло" сообщила на своей странице в Instagram.

Дорофеева также отметила, что все произошло на небольшой скорости поэтому из-за гололеда никто не пострадал.

Во Львове самолет Дорофеевой слетел со взлетной полосы (фото)

Дорофеева рассказала о проблемах с самолетом во Львове (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица также показала счастливое фото из поезда, на который ей удалось попасть после проблем с самолетом.

Во Львове самолет Дорофеевой слетел со взлетной полосы (фото)

Дорофеева рассказала о проблемах с самолетом во Львове (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, что Дорофеева сделала скандальное признание о родителях в Крыму. Артистка откровенно рассказала о жизни своих родителей в оккупированном Россией Крыму.

По ее словам, она уже давно не была в Крыму, где живут ее родители и родственники. При этом она призналась, что родственники все же к ней иногда приезжают в Киев. Мама Дорофеевой приезжает к своей дочери примерно раз в три месяца.

На аннексированном полуострове у Дорофеевой живет брат и бабушка, которой в силу своего возраста уже тяжело преодолевать большие расстояния. Мама не хочет переезжать в столицу, потому что она там присматривает за бабушкой.

Ранее сообщалось о том, что в Крыму назревает страшная катастрофа, но местные "власти" нагло врут людям. Дело в том, что на полуострове пересохли реки и запасов пресной воды почти не осталось из-за засушливого и изнуряющего лета.

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