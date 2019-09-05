Во Львове мать пыталась напоить алкоголем шестилетнюю дочь

Горе-мать пыталась напоить алкоголем ребенка (Коллаж РБК-Украина)

Пьяная женщина пыталась ударить полицейского при задержании

Во Львове, на одной из детских площадок, мать попыталась напоить алкоголем свою шестилетнюю дочь. Детали инцидента рассказали в пресс-службе Национальной полиции во Львовской области на странице в Facebook.

Нетрезвую женщину с бутылками алкоголя и шестилетней девочкой заметили жители Сиховского района, на проспекте Червоной Калины. Неравнодушные очевидцы печальной картины позвонили в полицию и сообщили, что нетрезвая мама на детской площадке в течении двух часов распивает алкогольные напитки и принуждает к этому ребенка.

Во Львове женщина спаивала маленькую дочь (Фото: Патрульная полиция Львовской области)

На место происшествия прибыли патрульные полицейские, которые обнаружили 39-летнюю женщину с двумя бутылками алкоголя и девочкой лет 5-6. В присутствии полиции женщина начала вести себя агрессивно и даже попыталась ударить патрульного. Ее задержали и отправили в полицейский участок.

На детской площадке были обнаружены две бутылки из-под алкоголя. Одна была уже пустая, а вторая надпитая. Как рассказали очевидцы, женщина на этой площадке появлялась неоднократно и регулярно пыталась напоить алкоголем свою дочь. Ребенок подтвердил эти слова.

Горе мать пыталась напоить алкоголем ребенка (Фото: Патрульная полиция Львовской области)

Девочку соседи напоили горячим чаем и переодели в сухую одежду, а патрульные связались с отцом ребенка и позвонили в центр бесплатной правовой помощи. Также подключили работников ювенальной превенции.

На горе-мать составили протокол задержания и вынесли постановление по ч.1 ст.178 (Распитие алкоголя в запрещенных местах).

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