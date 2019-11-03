ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Львові коні сильно травмували дівчину: тварин злякала петарда

STYLERЖиття    03.11.2019 - 09:26
У Львові коні сильно травмували дівчину: тварин злякала петарда
У Львові коні травмували дівчину (фото: РБК-Україна)

У центрі Львова, перелякані петардою коні, знесли лавочку з людьми

У Львові налякані коні знесли лавочку з людьми. Тварин злякала петарда, яку хтось із перехожих випустив у небо. Коні від шоку врізались у лавочку на пішохідній зоні, де перебували люди. В результаті інциденту 15-річна дівчинка отримала відкритий перелом ніг, також був травмований випадково чоловік, який проходив повз місця НП.

Як повідомляють очевидці, коні злякалися салюту, який вирішили влаштувати якісь іноземці.

Зазначимо, що одна з тварин також серйозно постраждала, їй знадобилася допомога ветеринара.

Відео: У центрі Львова коней налякав петардою (YouTube)

У ролику показано, як бездиханну тварина завантажують ввантажівку, щоб відвезти її для надання медичної допомоги.

Як повідомляє ZAXID.NET, карета з кіньми належить "Каретному двору", власницею якого є львів'янка Валентина Банас, яку в ЗМІ представляють як реконструктора. Вона відмовилася спілкуватися про цей інцидент.

У Львові поліція завершила пошуки вибухівки У Львові замінували лікарню та церкву
Новини України Львівлошадь
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся