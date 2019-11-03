У Львові коні сильно травмували дівчину: тварин злякала петарда

У Львові коні травмували дівчину (фото: РБК-Україна)

У центрі Львова, перелякані петардою коні, знесли лавочку з людьми

У Львові налякані коні знесли лавочку з людьми. Тварин злякала петарда, яку хтось із перехожих випустив у небо. Коні від шоку врізались у лавочку на пішохідній зоні, де перебували люди. В результаті інциденту 15-річна дівчинка отримала відкритий перелом ніг, також був травмований випадково чоловік, який проходив повз місця НП.

Як повідомляють очевидці, коні злякалися салюту, який вирішили влаштувати якісь іноземці.

Зазначимо, що одна з тварин також серйозно постраждала, їй знадобилася допомога ветеринара.

Відео: У центрі Львова коней налякав петардою (YouTube)

У ролику показано, як бездиханну тварина завантажують ввантажівку, щоб відвезти її для надання медичної допомоги.

Як повідомляє ZAXID.NET, карета з кіньми належить "Каретному двору", власницею якого є львів'янка Валентина Банас, яку в ЗМІ представляють як реконструктора. Вона відмовилася спілкуватися про цей інцидент.