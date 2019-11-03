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Во Львове лошади сильно травмировали девушку: животных испугала петарда

STYLERЖизнь    03.11.2019 - 09:26
Во Львове лошади сильно травмировали девушку: животных испугала петарда
Во Львове лошади травмировали девушку (фото: РБК-Украина)

В центре Львова, испуганные петардой лошади, снесли лавочку с людьми

Во Львове напуганные лошади снесли лавочку с людьми. Животных испугала петарда, которую кто-то из прохожих выпустил в небо. Кони от шока врезались в лавочку на пешеходной зоне, где находились люди. В результате инцидента 15-летняя девочка получила открытый перелом ног, также был травмирован случайно проходивший мимо места ЧП пожилой мужчина.

Как сообoают очевидцы, лошади испугались салюта, который решили устроить некие иностранцы.

Отметим, что одно из животных также серьезно пострадало, ему понадобилась помощь ветеринара.

Видео: В центре Львова лошадей испугал петардой (YouTube)

В ролике показано, как бездыханное животное загружают в грузовик, чтобы отвезти его для оказания медицинской помощи.

Как сообщает ZAXID.NET, карета с лошадьми принадлежит "Каретном двору", владелицей которого является львовянка Валентина Банас, которую в СМИ представляют как реконструктора. Она отказалась общаться об этом инциденте.

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