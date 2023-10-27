Львовянка установила национальный рекорд по написанию радиодиктанта единства: что известно

Львовянка Кристина Гоянюк установила национальный рекорд Украины по написанию радиодиктанта единства. Она 23 года подряд принимает участие в этом флешмобе, а ее тексты являются одними из самых грамотных в стране.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Ланы Ветровой в Facebook .

Что известно о рекордсменке

Львовянка Кристина Гоянюк работает врачом-бактериологом. Участие в радиодиктанте принимает каждый год, и уже более 10 раз становилась победительницей.

Кристина выросла в семье учителей. Ее мама и бабушка были учителями начальных классов, а отец - учителем украинского языка и литературы. Именно он привил дочери любовь к языку и грамотности.

"Невероятная госпожа Кристина. Отныне она - рекордсменка Украины по наибольшему количеству написания ежегодных радиодиктантов. Она их пишет уже 23 года подряд. 77-летняя львовянка Кристина Гоянюк не пропустила ни одного с 2000 года, с начала их основания. Говорит, что даже своего дня рождения она не ждет так, как радиодиктанта национального единства", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ее тексты по уровню грамотности - одни из лучших в стране. А в 2020 году она была единственной, кто написал диктант без ошибок.

"Она готовится к диктантам так, словно к защите докторской диссертации: перечитывает новые правила правописания, просматривает словари, консультируется с учителями украинского языка. Кристина убеждена, что грамотность человека - это достижение, а языковое совершенство - это уровень его интеллигентности. И с этим мы целиком и полностью согласны", - отмечают в сообщении.

Кристина Гоянюк 23 года подряд принимает участие в национальном радиодиктанте (фото: Facebook.com/Христина Гоянюк)

Каким был радиодиктант 2023

В этом году радиодиктант состоялся в 11:00 27 октября - в День украинской письменности и языка. Актер и театральный режиссер Алексей Гнатковский, известный по роли в фильме "Довбуш", зачитал текст лауреатки Шевченковской премии Екатерины Калитко.

К написанию радиодиктанта присоединились украинцы со всех уголков нашей страны и даже за границей. Все желающие могут отправить свой диктант на проверку специалистов. Бумажное письмо нужно отправить до 29 октября включительно по адресу: 01001, г. Киев, ул. Крещатик, 26.

Или сфотографируйте свой диктант и отправьте его на rd@suspilne.media до 11:00 30 октября.