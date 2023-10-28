Тяжелобольная актриса Тышкевич впервые за долгое время поделилась новостями о своем самочувствии: "Успеха нет"
Украинская актриса Катерина Тышкевич, которая уже более восьми лет лечится от невыносимой хронической головной боли, впервые за долгое время вышла на связь с подписчиками. Она сообщила, что жива, но все еще не здорова.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды "Ничто не случается дважды".
Катерина Тышкевич рассказала о своем состоянии
По словам артистки, лечение не дает положительных результатов, хотя в последний раз, когда она выходила на связь с фолловерами, ее состояние улучшилось.
Катерина Тышкевич рассказала о своем состоянии (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)
"Я жива, но все еще не здорова. Вернулась в медикаментозную и психотерапию. Ищем работающую схему препаратов. Пока кроме побочных действий - успеха нет. Верим в лучшее", - написала Катерина.
Что известно о болезни актрисы
Летом 2022 года выяснилось, что Катерина Тышкевич борется с неизвестной болезнью. Звезда проходила ряд обследований, но установить ее причину медикам долго не удавалось.
Катерина Тышкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)
Позже врачи установили, что звезда страдает соматоморфной головной болью, вызванной функциональным обломком мозга.
Причина недуга кроется в проблеме с нарушением биохимии мозга, родовой травмой.
Установить болезнь знаменитости помогли специалисты в Украине, хотя изначально она искала экспертов в Европе, но те могли ее принять только осенью.
Позже Катерина отправилась лечиться на остров Бали и после этого очень редко стала появляться в соцсетях.
Катерина Тышкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)
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