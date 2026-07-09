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Советники предлагали Путину перемирие по линии фронта, но он хочет захватить Донбасс, - Reuters

14:44 09.07.2026 Чт
2 мин
Есть фактор, из-за которого Путин хочет и дальше воевать
aimg Елена Чупровская
Советники предлагали Путину перемирие по линии фронта, но он хочет захватить Донбасс, - Reuters Фото: хозяин Кремля Владимир Путин (Getty Images)
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Глава Кремля Владимир Путин не планирует останавливать войну против Украины, несмотря на мирные усилия президента США Дональда Трампа. Есть фактор, укрепивший его решимость воевать дальше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники Reuters , близкие к Кремлю.

Эскалация вместо мира

Источники говорят, что Путин, вероятнее всего, обострит войну в ближайшие месяцы - несмотря на заявление Дональда Трампа, что решение "ближе, чем люди думают".

Что сообщили источники

Reuters со ссылкой на троих собеседников, близких к Кремлю, пишет, что российский диктатор не поддерживает идею мирных переговоров с Киевом.

Два источника считают, что в ближайшие месяцы существует высокая вероятность нового обострения войны. Один из них, регулярно встречающийся с Путиным, заявил, что такая вероятность очень высока.

По словам собеседников агентства, Путин и дальше считает своей главной задачей установление контроля над всем Донбассом. Один из источников также сообщил, что глава Кремля недавно раскритиковал советников, предлагавших прекращение огня вдоль нынешней линии фронта.

Почему говорят об эскалации

По информации Reuters, последние удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, портам и топливной инфраструктуре не заставили Кремль пересмотреть свои планы.

Напротив, собеседники агентства утверждают, что эти атаки еще больше усилили намерение российского руководства продолжать боевые действия.

В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков в комментарии Reuters заявил:

"Россия готова к мирному урегулированию, но имеет достаточно возможностей действовать самостоятельно и продолжать специальную военную операцию".

Что говорят в Украине

В комментарии Reuters чиновник Украины сообщил, что данные украинской разведки в течение последних месяцев свидетельствуют о подготовке России к новым военным действиям, а не к миру.

По его словам, речь идет о возможных новых операциях как на территории Украины, так и о других потенциальных сценариях.

Напомним, из-за нехватки ракет в зенитные комплексы Patriot украинские военные уже перешли с автоматического на ручной режим работы ПВО - операторы сами выбирают, какие цели сбивать, чтобы экономить дефицитные боеприпасы.

Между тем, президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты предоставят Украине лицензию на собственное производство ракет-перехватчиков Patriot, и производство может заработать уже через два-три месяца.

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