Луцький терорист вийшов на зв'язок із сином заручниці: про що вони говорили

У Луцьку терорист утримує заручників у автобусі (фото: Волинь 24)

Терорист, який захопив заручників в автобусі в Луцьку, вимагає уваги преси

Луцький терорист почав обдзвонювати родичів заручників, яких захопив в автобусі "Берестечко-Красилівка" вранці 21 липня. Крім того, Маским Плохой дзвонить відомим журналістам, вимагаючи їх прибути на місце події.

Так, одна з жінок зателефонувала синові, якого попросила зв'язатися з якомога більшою кількістю ЗМІ, щоб озвучили його вимоги.

Зокрема, запис потрапив на Censor.net, чого й вимагав Плохой.

В розмові жінка побоювалася штурму поліцією і говорила фрази: "Ми передамо вимоги..." і "Поліція може вбити всіх..."

Потім трубку взяв сам терорист і попросив сина заручниці зв'язатися зі ЗМІ та передати його вимоги.

Терорист подзвонив синові заручниці (відео: Censor.net)

Крім того, він зв'язався через телефон ще однією заручниці з каналом "Прямий". Текст розмови з'явився в Facebook каналу.

"Вам зараз власниця цього телефону... У мене є певні вимоги коротше. Якщо їх не виконають тобто... Замінована одна вибухівка в людному місці Луцька. Замінований автобус, купа автоматичної зброї. Купа гранат. Зрозуміло?" - зокрема заявив Плохой.

Розмова Луцького терориста зі ЗМІ (скрін: facebook.com/pershyjnews)

Про те, що терорист з ним зв'язався, розповів і журналіст Юрій Бутусов. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Тільки що мені дзвонив той, що захопив автобус з людьми у Луцьку "Максим Плохой". Каже, що має у своєму розпорядженні зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно. Він вимагає від журналістів поширення його вимог, які викладені у зверненні. Його вимоги опубліковані. Сказав, що хоче, щоб усі журналісти приїхали до нього", - написав Бутусов.

Нагадаємо, що терорист вимагає, щоб колишні і нинішні високопоставлені чиновники написали в соцмережах, що вони "терористи в законі", а Володимир Зеленський повинен написати: "Фільм "Земляни" 2005 року. Дивитися всім".

Вимоги Максима Плохого (скрін: соцмережі)

Захоплення заручників сталося в Луцьку в 9:25. Терорист сам зателефонував у поліцію, назвавши ім'я Максим Плохой.

Пізніше стало відомо, що терориста звати Максим Степанович Кривош. Він проживає в Луцьку, але народився в Російській Федерації.

Раніше ми писали, що терорист з Луцька виявився письменником-невдахою. Вся інформація про "Максима Плохого".