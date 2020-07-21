Терорист з Луцька виявився письменником-невдахою: вся інформація про Максима Плохого

Терорист Максим Плохой, який захопив автобус у Луцьку (колаж РБК-Україна)

Терорист Максим Плохой, який захопив автобус у Луцьку, пише вірші, прозу. А ще він релігійний фанатик

У Луцьку терорист Максим Плохой захопив автобус з заручниками і обіцяє підірвати разом з собою приблизно 20 людей. У місті триває антитерористична операція.

Сам чоловік вже висунув свої вимоги до влади і силовиків. Так, терорист хоче, щоб колишні та чинні представники влади, включаючи Ігоря Коломойського, Рината Ахметова, Арсена Авакова, Петра Порошенка, Віктора Пінчука та інших, а також глави СБУ, судів, церков усіх конфесій виклали в YouTube відео, де визнають себе "терористами в законі". Президенту України Володимиру Зеленському, згідно з вимогами неадекватного чоловіка, теж слід зробити відеозвернення з текстом: "Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем".

"Моя смерть вибухам не перешкода. Тому, правда з уст 24-х врятує життя сотням. З днем антисистеми. Не обманюйте себе. Святкуйте правду", - написав терорист у своїх соціальних мережах.

Скріншот заяви терориста Максима Плохого з Луцька

Хто такий Максим Плохой, який погрожує вбити сотні українців

Відомо, що чоловік народився 6 листопада 1975 року. Швидше за все, "Плохой" – це його не справжнє прізвище.

Під цим ім'ям він видав книгу "Философия преступника. Апология Свободы. Антисистема". Книгу з епіграфом "Что такое Свобода? Рай. Как в него попасть? Быть Преступником" він присвятив "усім, хто зміг полюбити себе". Текст викладено у мережу для вільного скачування, хоча існує і кілька екземплярів у паперовому вигляді.

У цій книзі автор описує своє життя. Зокрема, як випливає з тексту, він вчився у духовній семінарії (можливо, це вплинуло у подальшому на те, що Максим часто цитує різні релігійні тексти). Але через у 17 років він опинився у в'язниці для малолітніх злочинців.

Максим Плохой (скрін з відео)

"Просидівши під слідством на малолітці два місяці, я вийшов під підписку про невиїзд. І відразу ж приступив до здійснення мрії стати авторитетним і багатим, звичайно ж, злочинним шляхом… У 17 років я був ватажком банди… Досьє моїх подвигів, зібране ментами, дозволило суду впаяти мені, 18-річному, шість років позбавлення волі. Це був мій перший термін, який я відсидів до дзвінка", - пише Максим у своїй книзі.

При цьому, він детально описує усі місця, де йому нібито довелося побувати. Також Максим підписаний на велику кількість кримінальних спільнот у "ВКонтакте".

Окрім прозової книги, яку, до слова, ніхто не коментує у онлайн-магазинах та не купує, Плохой написав кілька віршів. Ось один з них, який називається "Злость":

Моя злость рикошетит от мира

Ударяет мне в сердце и мозг,

Сотворили себе мы кумира

И бичует он тысячью розг

Каждый молится этому Страху,

Отдавая всю волю ему

Всю свободу бросает на плаху,

Превращающий веру в вину

Моя злость рикошетит от неба

Ударяет кошмарами снов,

Сотворили себе смыслов реки

И текут они ядами слов

Мне приснилась сегодня молитва

Я молчаньем ее назову,

Предстоит, может, главная битва

С ее поля в себя я уйду

На своїй сторінці в соціальній мережі він часто цитує Франца Кафку, Льва Толстого та інших філософів.

У 2015 році Максим також мав проблеми з законом.

"У п'ятницю 13-го завітали пси системи з ордером на обшук; кажуть, що машина, на якій вчинили злочин і яку знайшли спаленою, належить мені. Той факт, що моя машина (схожа на згорілу) стояла і стоїть в гаражі, - їх не цікавить. Вилучили все, що хотіли, "на експертизу". Мене теж вилучили та до вечора допитували. Я знаю, що весь цей цирк через мою книгу. "Занадто розумний", - відповів один з псів на моє запитання про причини обшуку..." - писав тоді терорист, не уточнивши, про який злочин йде мова.

Уривок з книги Максима Плохого (скріншот)

Згодом в поліції повідомили, що захоплювач автобуса у Луцьку перебував на психіатричному лікуванні.

Також ми писали, що з'явилися відео зі стріляниною, де терорист захопив автобус з людьми.

Нагадаємо, що 21 липня о 9:25 терорист сам зателефонував до поліції і повідомив про захоплення автобуса з заручниками у центрі Луцька.