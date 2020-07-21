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У Луцьку захоплено автобус із заручниками: терорист зробив заяву і загрожує всіх підірвати

Луцьк, Вівторок 21 липня 2020 10:59
У Луцьку захоплено автобус із заручниками: терорист зробив заяву і загрожує всіх підірвати
У Луцьку захопили автобус із заручниками (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У центрі Луцька озброєний терорист захопив автобус з пасажирами

У центрі Луцька невідомий чоловік захопив автобус із заручниками. Терорист загрожує підірвати всіх, у нього є зброя і вибухівка. А напередодні в соцмережах чоловік зробив коротку заяву з автоматом в руках.

Так, правоохоронці повідомляють в Telegram "Департамент карного розшуку", що рейсовий автобус "Берестечко-Красилівка" (у ньому приблизно 20 заручників) припаркований в центрі міста. Територію оточив спецназ, в місті оголошено план "Заручник".

"Ситуація під контролем. Центр міста перекритий, намагаємося не допустити туди цивільних людей, щоб ніхто не постраждав. Лучан та гостей просять ставитися з розумінням, не підходити близько, адже чули звук, схожий на постріл", - пояснив начальник ГУ НП у Волинській області Юрій Крошко, пише "Конкурент".

У Луцьку захоплено автобус із заручниками: терорист зробив заяву і загрожує всіх підірвати

Захоплений автобус стоїть у центрі Луцька (фото: konkurent.ua)

Крім того терорист заявляє, що в місті є ще один автобус із заручниками. Також говорять про заміновані об'єкти в місті. Зараз вибухотехніки перевіряють територію навколо.

Про захоплення автобуса сам терорист повідомив в поліцію 21 липня. Він заявив, що у нього є гранати і інша автоматична зброя.

Ніяких вимог він не пред'являє, лише заявляє про якесь загальне незадоволення якоюсь "системою". Поки що про постраждалих нічого не відомо. На даний момент повідомляється лише, що одне з вікон автобуса розбито.

В Луцьку терорист захопив автобус (відео: YouTube/Департамент карного розшуку)

Раніше ми писали, що Путіна хотіли убити. Молодого "терориста" затримали.

Також повідомлялося, що з'явилося відео з закладником "бомби" у торговельному центрі Києва.

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