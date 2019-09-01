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Ломаченко - Кемпбелл: відео та огляд бою

Новини » Спорт    01.09.2019 - 09:19
Ломаченко - Кемпбелл: відео та огляд бою
Фото: Ломаченко - Кемпбелл (twitter.com/trboxing)

Українець завоював третій пояс у легкій вазі

До уваги читачів РБК-Україна відео та огляд небезпечних моментів бою за три чемпіонські титули між українцем Василем Ломаченком та британцем Люком Кемпбеллом.

Чемпіон світу за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO) в легкій вазі (до 61,2 кг) Василь Ломаченко додав до своєї колекції ще один титул, який був вакантним - чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).

У поєдинку, який відбувся в Лондоні на арені О2, він завдав поразки британцеві Люку Кемпбеллу. Перемога українцеві була присуджена рішенням суддів.

Бій тривав усі 12 раундів, Кемпбелл не раз досить успішно намагався чинити опір, і не дивлячись на всі прогнози, виявився непростим суперником. Але високий темп і багатоударна серійна робота від Ломаченко зробили свою справу - в деяких раундах Кемпбеллу доводилося буквально виживати і його рятував гонг. У 11 британець побував у нокдауні, але в підсумку все-таки вистояв до фінального гонга.

Судді одноголосно віддали перемогу Василю: 119:108, 119:108 і 118:109 на користь українця.

До абсолютного чемпіонства українцеві залишилося завоювати пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF), яким володіє ганець Річард Ком. Він 14 грудня проведе обов'язковий захист проти Теофімо Лопеса.

Названий ще один можливий суперник Усика на дебютний бій у супертяжах Усик буде присутній на бою Ломаченко проти Кемпбелла
Новини України Василь ЛомаченковидеобойБокс
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