ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ломаченко та Усик відвідають вечір боксу в Лондоні

Новини » Спорт    19.07.2019 - 14:15
Ломаченко та Усик відвідають вечір боксу в Лондоні
Фото: Ломаченко та Усик (instagram.com/usykaa)

Українські боксери владнають питання щодо своїх наступних поєдинків

Чемпіон світу за версіями WBA і WBO в легкому дивізіоні Василь Ломаченко та колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик 20 липня відвідають вечір боксу в Лондоні. Про це заявив промоутер Едді Хирн, який співпрацює з українськими боксерами, передає The Ring.

Головним поєдинком стане бій між британським супертяжем Ділліаном Уайтом і колумбійцем Оскаром Рівасом.

Формально українські боксери відправляються до Великобританії, щоб залагодити всі питання щодо своїх наступних поєдинків.

"Ми близькі до узгодження поєдинку між Ломаченко і Люком Кемпбеллом. Сподіваюся, анонс буде зроблений під час вечора боксу Уайт - Рівас. Ломаченко та Усик прилетять до Лондона, щоб відвідати боксерське шоу. Ми підпишемо з Василем контракт з приводу бою на арені O2 в Лондоні 31 серпня, "- заявив Едді Хирн.

За його словами, Усик ще визначається з датою для наступного поєдинку.

"Швидше за все, це буде кінець вересня. Ймовірно, Усик битиметься з Такама. Крім того, він обов'язковий претендент для переможця реваншу Джошуа - Руїс", - зазначив промоутер боксерів.

Нагадаємо, на початку червня Ентоні Джошуа нокаутом програв всі свої титули Енді Руїсу-молодшому.

Визначилася дата проведення бою Ломаченко - Кемпбелл Усик орієнтовно дебютує в суперважкій вазі у вересні
Новини України Василь ЛомаченкоОлександр УсикБокс
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся