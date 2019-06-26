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Промоутери Ломаченка і Кемпбелла домовилися про дату бою

Новини » Спорт    26.06.2019 - 08:28
Промоутери Ломаченка і Кемпбелла домовилися про дату бою
Фото: Василь Ломаченко (facebook.com/VasylLomachenko)

WBC підтвердив, що поєдинок відбудеться 31 серпня у Британії

Представники чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василя Ломаченка (13-1-0, 10 KO) домовилися з командою британця Люка Кемпбелла (20-2-0, 16 KO) про проведення бою за вакантний пояс WBC. Про це інформує BoxingScene.

Промоутерські торги, призначені на 26 червня, були скасовані. Як повідомив президент WBC Маурісіо Сулейман, сторонам вдалося дійти згоди ще у вівторок, 25 червня.

Ломаченко і Кемпбелл зустрінуться 31 серпня у Великій Британії за вакантний титул WBC в легкій вазі.

Сторони від самого початку домовилися, що поєдинок відбудеться у Лондоні в останній день літа на 20-тисячній арені О2, але більш ніж місячні переговори щодо умов проведення поєдинку не привели до остаточних результатів. Командам не вдалося домовитися, зокрема, з фінансових питань.

Нагадаємо, потенційний суперник Ломаченко відмовився від чемпіонського титулу WBC, однак він допускає повернення в легку вагу заради бою з українцем.

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