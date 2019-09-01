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Ломаченко переміг Кемпбелла та завоював третій чемпіонський пояс

Новини » Спорт    01.09.2019 - 01:39
Ломаченко переміг Кемпбелла та завоював третій чемпіонський пояс
Фото: Ломаченко - Кемпбелл (twitter.com/trboxing)

Українець наблизився до абсолютного чемпіонства

Український боксер Василь Ломаченко здолав британця Люка Кемпбелла в бою за три чемпіонські титули. Поєдинок в Лондоні на арені О2 пройшов всі відведені регламентом дванадцять раундів, за підсумками яких всі судді віддали перемогу українцю.

Боксери спокійно розпочали поєдинок, але українець вирішив швидко зайняти позицію першого номера і вже в третьому раунді завдав чудовий аперкот в голову британця.

Поступово Василь почав додавати у темпі і діяти агресивніше. Після п'ятого раунду Ломаченко почав штурмувати опонента ударами, але британець вистояв. Так тривало до 11 раунду, коли Ломаченко відправив Кемпбелла у нокдаун. Під кінець бою Кемпбелл спробував піти в атаку, але знову пропустив назустріч.

Суддівським рішенням переміг Ломаченко: двоє - 119:109, 118:110.

Таким чином українець додав до своїх двох титулів чемпіона світу у легкій вазі за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO) додав вакантний пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC). Це 14 перемога українця в профі-рингу.

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Новини України Василь ЛомаченкобойWBOБокс
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