Локдаун в Україні: названі умови для скасування тотального карантину

Коли введуть локдаун в Україні (колаж: РБК-Україна)

У "Слуги народу" назвали критерії, за якими будуть вводити і знімати тотальні обмеження

В Україні з дня на день можуть ввести повний локдаун. Введення жорсткого карантину потрібно буде в Україні, якщо приріст хворих за добу перевищить позначку у 20 тисяч. При цьому мінімальна тривалість локдауна повинна становити три тижні, розповідає народний депутат від партії "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.

"У зв'язку з тим, що інкубаційний період COVID-19 від 14 до 21 дня, і вводити (повний локдаун - ред.) треба мінімум на три тижні. І це досвід інших країн, що вагомий результат є за три тижні. Наша система охорони здоров'я сьогодні може витримати до 30 тисяч (нових хворих за добу - ред.). Тому, я думаю, що якщо ми вийдемо на цифру 20 тисяч і більше, то, швидше за все, треба буде вводити локдаун", - заявив нардеп в ефірі телеканалу "Україна 24".

Також Радуцький підкреслив, що влада країни повинна попередити українців про введення карантину не пізніше, ніж за 7 днів до його введення. Про це він повідомив, посилаючись на нещодавно прийняту постанову Верховної Ради. Крім того, уряд має розробити компенсаторні заходи для людей і бізнесу.

"Яким повинен бути локдаун? На мою думку, з зупинкою транспорту. Якщо ми закриваємо бізнес, школи, і при цьому працює громадський транспорт - метро, поїзди - то я не бачу від цього великого результату. Якщо повний локдаун - то і треба робити повний", - вважає він.

Нардеп зазначив, що єдиною умовою для зняття карантину є зниження рівня щоденної захворюваності в порівнянні з кількістю тих, що одужав на добу.

"Якщо 15 тисяч хворих в день і кількість видужалих буде збільшуватися - відсоток видужалих над відсотком хворих - і буде плато, не буде зростати протягом тижня і при цьому буде зниження, то це привід для послаблення карантину", - додав чиновник.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що в Україні точно не буде локдауна з наступного тижня. Перелік обмежень при суворому карантині ще розробляється.

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