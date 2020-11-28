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Локдаун в Україні точно не запровадять наступного тижня, - Степанов

Субота 28 листопада 2020 04:27
Локдаун в Україні точно не запровадять наступного тижня, - Степанов
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні точно не буде локдауна з наступного тижня. Перелік обмежень при суворому карантині ще розробляється.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканал "Інтер".

Він зазначив, що уряд готується до різних варіантів подій. Однак локдаун не введуть з 30 листопада.

"У будь-якому разі ми за сім-десять днів зробимо советующее повідомлення з чітким переліком обмежень, якщо нам необхідно буде вводити жорсткі карантинні заходи", - сказав міністр.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за негайне запровадження в Україні жорсткого карантину. Глава МВС запропонував ввести обмеження на три тижні.

РБК-Україна писало, що у МВС впевнені, якщо не ввести в Україні повний локдаун, то до лютого перехворіти коронавірусом можуть кілька мільйонів українців.

До цього РБК-Україна писало, що в Офісі президента обговорюють дату введення локдауна в Україні перед новорічними святами, але все залежить від епідемічної ситуації.

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Новини України Політика Максим СтепановКоронавіруслокдаун

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