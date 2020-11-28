Локдаун в Украине: названы условия для отмены тотального карантина

Когда введут локдаун в Украине (коллаж: РБК-Украина)

В "Слуге народа" назвали критерии, по которым будут вводить и снимать тотальные ограничения

В Украине со дня на день могут ввести полный локдаун. Введение жесткого карантина потребуется в Украине, если прирост больных за сутки превысит отметку 20 тысяч. При этом минимальная длительность локдауна должна составить три недели, рассказывает народный депутат от партии "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

"В связи с тем, что инкубационный период COVID-19 от 14 до 21 дня, то и вводить (полный локдаун - ред.) надо минимум на три недели. И это опыт других стран, что весомый результат есть за три недели. Наша система здравоохранения сегодня может выдержать до 30 тысяч (новых больных за сутки - ред.). Поэтому, я думаю, что если мы выйдем на цифру 20 тысяч и больше, то, скорее всего, надо будет вводить локдаун", - заявил нардеп в эфире телеканала "Украина 24".

Также Радуцкий подчеркнул, что власти страны должны предупредить украинцев о введении карантина не позже, чем за 7 дней до его введения. Об этом он сообщил, ссылаясь на недавно принятое постановление Верховной Рады. Кроме того, правительство должно разработать компенсаторные меры для людей и бизнеса.

"Каким должен быть локдаун? По моему мнению, с остановкой транспорта. Если мы закрываем бизнес, школы, и при этом работает общественный транспорт - метро, поезда - то я не вижу от этого большого результата. Если полный локдаун - то и надо делать полный", - считает он.

Нардеп отметил, что единственным условием для снятия карантина является снижение уровня ежедневной заболеваемости по сравнению с количеством выздоровевших в сутки.

"Если 15 тысяч больных в день и количество выздоровевших будет увеличиваться - процент выздоровевших над процентом заболевших - и будет плато, не будет расти в течение недели и при этом будет снижение, то это повод для ослабления карантина", - добавил чиновник.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что в Украине точно не будет локдауна со следующей недели. Перечень ограничений при строгом карантине еще разрабатывается.

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