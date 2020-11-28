Стало відомо, як працюватиме громадський транспорт під час лоудауну

В транспорт у разі локдауну пускатимуть окремі категорії людей (фото: РБК-Україна)

Чи зупинять в Україні транспорт у разі локдауну

В Україні через різке збільшення хворих на коронавірус уряд розглядає різні варіанти подальшого карантину, один із яких - локдаун. Водночас попри жорсткі обмеження, об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу. Це ж стосується і громадського транспорту, який теж імовірно не будуть зупиняти, щоб ним користувалися окремі категорії людей.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час ефіру на телеканалі "Україна 24" наголосив, що навіть під час тотального карантину є категорії людей, які працюють на критичних підприємствах чи об'єктах, і їм без громадського транспорту просто не дістатися роботи.

"Стосовно конкретних обмежень і питання транспорту. Ми розуміємо, що який би жорсткий карантин не був, однак залишаються об'єкти критичної інфраструктури, де працюють люди, які мають добиратися до роботи. Це стосується лікарів, медичних працівників та інших категорій громадян", – пояснив голова МОЗ.

Крім того, Максим Степанов зауважив, що заразитися коронавірусом у напівпорожньому автобусі чи метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи у масці, навряд чи можливо. За його словами, ризик "дуже-дуже низький".

"Наприклад, візьмемо карантин вихідного дня. Уявімо, що його всі без виключення дотримуються, все повністю зачинено. Навіть при роботі громадського транспорту людям нема куди їхати. Це тільки продуктова крамниця або аптека, яка дуже часто розташована біля дому. І просто в транспорті не буде навіть теоретично якогось скупчення людей. Якщо ми говоримо, що люди переміщуються у транспорті в невеликій кількості, наприклад у маршрутці, то ризик інфікування, якщо вони дотримуються всіх правил, перебувають у масці, дуже-дуже низький", – додав Степанов.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що в Україні точно не буде локдауну з наступного тижня. Перелік обмежень при суворому карантині ще розробляється.

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