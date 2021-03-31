Локдаун у Києві: хто зможе їздити по спецперепустках і як їх отримати

У Києві посилюють карантин з понеділка, 5 квітня, і нові обмеження діятимуть щонайменше по 16 квітня. У зазначений період у всьому громадському транспорті - як метро, так і наземному - пасажири зможуть їздити тільки за спеціальними перепустками.

Як працюватиме транспорт у столиці і хто саме зможе скористатися ним під час чергового локдауну, читайте в нашому матеріалі нижче.

Як поінформували в КМДА, у громадському транспорті на період більш суворих карантинних заходів зможуть їздити лише працівники підприємств критичної інфраструктури.

Мер столиці Віталій Кличко наголосив, що алгоритм видачі спеціальних перепусток для них буде таким самим, як і під час минулого локдауну, у 2020 році.

Які категорії громадян тепер зможуть їздити в Києві

Право доїжджати на роботу на метро, автобусах, трамваях, тролейбусах і маршрутках мають лише працівники підприємств критичної інфраструктури.

Такі документи будуть видаватися працівникам стратегічних об'єктів і підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста, рятувальникам, медпрацівникам, правоохоронцям, комунальникам, обслуговуючому персоналу продовольчих магазинів і аптек.

З 5 квітня жителі столиці повинні будуть пред'являти при вході у громадський транспорт спецперепустку і документ, що засвідчує особу.

Якщо пропуску ще немає, необхідно пред'явити документ, що підтверджує місце роботи. Все це повинні будуть контролювати правоохоронці.

Проїзд залишається платним, як і зазвичай.

Як отримати спецперепустку в транспорт

Спеціальні перепустки для проїзду в громадському транспорті під час локдауну в Києві знаходяться в міських департаментах. Щоб їх отримати, керівники підприємств повинні звернутися у відділи, а потім передати ці документи своїм співробітникам. Куди можна звернутися: