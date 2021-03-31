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Київ зупиняє транспорт і закриває дитсадки: повний список заборон і терміни

Новость на русском → Середа 31 березня 2021 16:05
Київ зупиняє транспорт і закриває дитсадки: повний список заборон і терміни Фото: Карантин у Києві підсилюють (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві ухвалили рішення про посилення карантину з понеділка, 5 квітня. Роботу припинять дитячі садки, школи повністю перейдуть на дистанційне навчання, а в транспорт, у тому числі і в метро, будуть пускати тільки за спеціальними перепустками. Що ще буде заборонено і обмежено - читайте далі у матеріалі.

Таке рішення було озвучено 31 березня мером міста Віталієм Кличком. Обмеження посилюються з 5 квітня і попередньо будуть діяти до 16 квітня.

Що закриють з понеділка, 5 квітня:

  • школи (в тому числі для молодших класів);
  • дитячі садки;

Що буде з транспортом

Весь громадський транспорт і наземний, і метро - буде працювати за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто, перевозити можна буде виключно працівників підприємств критичної інфраструктури.

Інші обмеження і заборони

  • З 1 квітня буде заборонено проведення продуктових ярмарків.
  • Заклади громадського харчування зможуть працювати лише на винос або доставку (як, власне, повинні працювати з 20 березня)

Інші заборони, введені 20 березня, залишаться:

  • Прийом відвідувачів закладами культури та розваг (театри, кінотеатри, музеї, концертні зали тощо)
  • Прийом відвідувачів у торгових центрах (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни і побутової хімії)
  • Проведення релігійних богослужінь на площі менше 10 квадратних метрів на одну людину
  • Проведення всіх масових розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших заходів
  • Присутність глядачів на спортивних змаганнях
  • Робота басейнів
  • Знаходження без масок на територіях загального користування (площі, вулиці, парки, сквери тощо)
  • Недистанційна форма роботи підприємств бюджетної сфери та приватних підприємств (крім підприємств критичної інфраструктури)

Крім того, Віталій Кличко закликав керівників установ, підприємств, закладів відправити співробітників на дистанційну роботу. А комусь, можливо, надати відпустки.

Зазначимо, що про необхідність локдауну говорили багато провідних фахівців, в тому числі і лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська. Вона заявила, що третя хвиля коронавірусу в п'ять разів важче, ніж друга - осіння.

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