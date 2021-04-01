Локдаун у Києві: стало відомо, як будуть їздити маршрутки

У Києві посилили карантин і весь міський транспорт тепер буде пускати пасажирів за спеціальними перепустками. Обмеження почнуть діяти з 5 квітня і мінімум до 16 квітня. Спеціальні перепустки знадобляться не тільки пасажирам в метро, але і в інших видах міського транспорту.

Як курсуватимуть маршрутки у столиці, розповіли у коментарі для видання Vesti перевізники Києва та області.

З 5 квітня приміські маршрутки можуть припинити роботу

Як зазначає голова Асоціації "Автоперевізники Київщини" Олексій Павленко, в столиці готуються до того, що залишиться транспорт тільки для працівників критичної інфраструктури.

"Поки у нас немає точної інформації. Хоча паніка серед пасажирів, які щодня їздять з передмістя до столиці та назад, велика. Та й дачники вже активізувалися. Але ми готуємося до того, що нас зупинять, коли залишать проїзд лише для працівників критичної інфраструктури. Хоча страйкувати ми точно не будемо. Проти чого? Коронавірусу? Є ситуації, на які ми вплинути не можемо", - пояснив Павленко.

Маршрутки в Києві їздити теж перестануть

Директор Комунальної служби перевезень КМДА Сергій Савтир повідомив, що маршрутники чекають розпорядження. Він додав, що навряд водії будуть возити пасажирів собі в збиток. Минулого року під час локдауну маршрутки в столиці майже не їздили.

"Їздили по чотири-п'ять маршрутів з кожного масиву, але маршрутки не працювали", - додав Савтир.

Метро у Києві продовжить роботу, але з обмеженнями

"Метрополітен не зупиняє роботу. Але будемо перевозити тільки пасажирів зі спецперепустками", - повідомила заступник начальника Київського метрополітену Наталія Макогон.