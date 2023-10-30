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Лобода ответила на слухи о своем замужестве (видео)

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Светлана Лобода наконец-то раскрыла все карты относительно своего возможного замужества. Так, выяснилось, что кольцо на безымянном пальце из последней фотографии исполнительницы в соцсетях - это кадр из ее новой видеоработы на украиноязычную песню "Київ-Ніцца".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Лобода объяснила фото с кольцом на безымянном пальце

Через несколько дней после того, как предположение о свадьбе знаменитости с таинственным мужчиной заполонили сеть, Лобода представила новый клип, режиссером которого стала она сама.

Кадры со съемок клипа (фото: пресс-служба Светланы Лободы)

"Это история двух людей, разделенных расстояниями и обстоятельствами, но навсегда объединенных любовью. История девушки, бежавшей из своей собственной свадьбы к любимому, с которым ее объединяли долгие годы любви и без которого она так и не научилась жить", - прокомментировала певица.

К слову, артистка не в первый раз совмещает работу перед камерой и вне ее.

"Как режиссер, я думала о каждом кадре, как актриса - пыталась передать необходимые эмоции, а как продюсер - контролировать организацию процесса. Это, как играть на нескольких музыкальных инструментах, важно, чтобы получилась симфония, а не шум", - поделилась LOBODA.

 

Напомним, недавно Светлана Лобода попала в очередной скандал. Она публично предложила работу скандальному киевскому таксисту, отказавшемуся обслуживать пассажирок на государственном языке.

Позже певица объяснила, что предлагает этому человеку работу, "чтобы вместе совершенствовать украинский язык" и после этого он мог бы работать и обслуживать людей на украинском.

Ранее LOBODA в блестящем платье, едва прикрывающем грудь, прогулялась по пляжу и показала фото.

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