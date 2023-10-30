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Лобода відповіла на чутки про своє одруження (відео)

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Світлана Лобода нарешті розкрила всі карти щодо свого можливого заміжжя. Так, з'ясувалося, що каблучка на безіменному пальці з останньої світлини виконавиці у соцмережах - це кадр з її нової відеороботи на україномовну пісню “Київ-Ніцца”.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.

Лобода пояснила фото з каблучкою на безіменному пальці

Через кілька днів після того, як припущення про весілля знаменитості з таємничим чоловіком заполонили мережу, Лобода презентувала новий кліп, режисеркою якого стала вона сама.

Кадри зі зйомок кліпу (фото: пресслужба Світлани Лободи)

"Це історія двох людей, розділених відстанями та обставинами, але назавжди об'єднаних коханням. Історія дівчини, що втекла зі свого власного весілля до коханого, з яким її об'єднували довгі роки кохання і без якого вона так і не навчилася жити", - прокоментувала співачка.

До слова, артистка не вперше поєднує роботу перед камерою та поза нею.

"Як режисер, я думала про кожен кадр, як акторка - намагалася передати необхідні емоції, а як продюсер - контролювати організацію процесу. Це, як грати на декількох музичних інструментах, важливо, щоб вийшла симфонія, а не шум", - поділилася LOBODA.

 

Нагадаємо, нещодавно Світлана Лобода потрапила у черговий скандал. Вона публічно запропонувала роботу скандальному київському таксисту, який відмовився обслуговувати пасажирок державною мовою.

Пізніше співачка пояснила, що пропонує цій людині роботу, "щоб разом удосконалювати українську мову" і після цього він міг би працювати й обслуговувати людей українською.

Раніше LOBODA у блискучій сукні, яка ледь прикриває груди, прогулялася пляжем і показала фото.

Також ми розповідали, що у Росії "поховали" Віталія Козловського.

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