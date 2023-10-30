В России "похоронили" Виталия Козловского: что известно
В Telegram-канале распространяется новость о том, что Виталий Козловский якобы погиб на фронте. Видимо, "смертей" Залужного и Буданова оккупантам уже мало.
О том, что пишут пропагандисты о псевдосмерти Виталия Козловского, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал Zachistka.
Виталия Козловского "похоронили" россияне
В сети появилась абсурдная новость о гибели украинского певца Виталия Козловского, который уже несколько месяцев находится на фронте и защищает нашу страну от врага.
В Telegram-канале разместили пост о том, что Козловского убили российские оккупанты. Однако никаких подробностей происшествия они, конечно, не описали, а только поиздевались в своем стиле.
"Очередной поросенок ВСУ Виталий Козловский закхинул за самоходного деда", - написали авторы новости.
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На этом канале нельзя писать комментарии, разрешено только ставить реакции. Однако новость уже появилась в известном украинском Telegram-канале "Боже, яке кончене" с интересным комментарием.
"Передайте кто-то Виталику, что здесь клоуняры его похоронили", - написали под репостом авторы.
Таким образом, авторы украинского контента высмеяли неудачную попытку россиян в очередной раз обмануть народ Украины. А вот в комментариях люди действительно возмущены таким поступком пропагандистов, хотя и не удивлены.
- "А Виталик об этом знает?"
- "Они Буданова и Залужного каждый день по 10 штук убивают"
- "Что они курили, чтобы такое написать?"
- "Какие они конченые"
- "Ложь"
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Сам Козловский никак не отреагировал на такую новость, поскольку у него на странице в Instagram нет stories или публикаций на этот счет.
Стоит напомнить, что на фронте певец уже более 2 месяцев и он смело и смело на уровне с профессиональными военными выполняет все боевые задания. А так же собирает деньги для своих собратьев, которым необходимо закрыть много нужд.
И то, что певец до сих пор служит , недавно в своем подкасте подтвердила Алина Шаманская, во время интервью с Никитой Добрыниным.
Козловского "похоронили" россияне (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
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