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В России "похоронили" Виталия Козловского: что известно

Понедельник 30 октября 2023 16:30
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В России "похоронили" Виталия Козловского: что известно Россияне "похоронили" Виталия Козловского (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Автор: Юлия Любченко

В Telegram-канале распространяется новость о том, что Виталий Козловский якобы погиб на фронте. Видимо, "смертей" Залужного и Буданова оккупантам уже мало.

О том, что пишут пропагандисты о псевдосмерти Виталия Козловского, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал Zachistka.

Виталия Козловского "похоронили" россияне

В сети появилась абсурдная новость о гибели украинского певца Виталия Козловского, который уже несколько месяцев находится на фронте и защищает нашу страну от врага.

В Telegram-канале разместили пост о том, что Козловского убили российские оккупанты. Однако никаких подробностей происшествия они, конечно, не описали, а только поиздевались в своем стиле.

"Очередной поросенок ВСУ Виталий Козловский закхинул за самоходного деда", - написали авторы новости.

В России &quot;похоронили&quot; Виталия Козловского: что известно

Скриншот

На этом канале нельзя писать комментарии, разрешено только ставить реакции. Однако новость уже появилась в известном украинском Telegram-канале "Боже, яке кончене" с интересным комментарием.

"Передайте кто-то Виталику, что здесь клоуняры его похоронили", - написали под репостом авторы.

Таким образом, авторы украинского контента высмеяли неудачную попытку россиян в очередной раз обмануть народ Украины. А вот в комментариях люди действительно возмущены таким поступком пропагандистов, хотя и не удивлены.

  • "А Виталик об этом знает?"
  • "Они Буданова и Залужного каждый день по 10 штук убивают"
  • "Что они курили, чтобы такое написать?"
  • "Какие они конченые"
  • "Ложь"

В России &quot;похоронили&quot; Виталия Козловского: что известно

Скриншот

Сам Козловский никак не отреагировал на такую новость, поскольку у него на странице в Instagram нет stories или публикаций на этот счет.

Стоит напомнить, что на фронте певец уже более 2 месяцев и он смело и смело на уровне с профессиональными военными выполняет все боевые задания. А так же собирает деньги для своих собратьев, которым необходимо закрыть много нужд.

И то, что певец до сих пор служит , недавно в своем подкасте подтвердила Алина Шаманская, во время интервью с Никитой Добрыниным.

В России &quot;похоронили&quot; Виталия Козловского: что известно

Козловского "похоронили" россияне (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Ранее мы рассказывали о том, чтоКозловский предложил Кондратюку заключить мировое соглашение.

Также читайте продолжение истории в материале о том, что Кондратюк резко отреагировал на предложение Козловского.

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Виталий Козловский пропагандист Вооруженные силы Украины