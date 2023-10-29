Лобода позвала на работу таксиста, который отказался обслуживать пассажирок на украинском

Лобода позвала на работу киевского таксиста

Звезда опубликовала в своих stories ролик, на котором бывший водитель службы такси Bolt, пытаясь говорить на украинском, поблагодарил всех "неравнодушных людей", которые его поддержали.

Лобода позвала на работу киевского таксиста (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Я готова этого парня взять на работу", - подписала видео Лобода.

Детали скандала

На днях в Киеве между водителем службы такси Bolt и пассажирами произошел скандал. Началось все с того, что две женщины попросили обслуживать их на украинском языке, однако таксист отказался это делать.

Соответствующее видео появилось в сети. На нем заметно, как водитель прекратил поездку и выложил из автомобиля вещи пассажирок.

Позже представители компании Bolt сообщили, что мужчину "навсегда отстранили от пользования сервисом".