RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лобода позвала на работу таксиста, который отказался обслуживать пассажирок на украинском

Лобода и скандальный киевский таксист (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Светлана Лобода сделала неожиданное заявление: она готова взять таксиста, отказавшегося предоставлять услуги на государственном языке, назвав пассажирок "больными".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Лобода позвала на работу киевского таксиста

Звезда опубликовала в своих stories ролик, на котором бывший водитель службы такси Bolt, пытаясь говорить на украинском, поблагодарил всех "неравнодушных людей", которые его поддержали.

Лобода позвала на работу киевского таксиста (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Я готова этого парня взять на работу", - подписала видео Лобода.

Детали скандала

На днях в Киеве между водителем службы такси Bolt и пассажирами произошел скандал. Началось все с того, что две женщины попросили обслуживать их на украинском языке, однако таксист отказался это делать.

Соответствующее видео появилось в сети. На нем заметно, как водитель прекратил поездку и выложил из автомобиля вещи пассажирок.

Позже представители компании Bolt сообщили, что мужчину "навсегда отстранили от пользования сервисом".

Недавно мы рассказывали, в каких сферах работы наиболее придерживаются закона о языке.

Также мы писали о том, что Николай Тищенко заявил в полицию о нападении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лободатаксистызвезды шоу-бизнеса