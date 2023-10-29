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Лобода покликала на роботу таксиста, який відмовився обслуговувати пасажирок українською

Лобода і скандальний київський таксист (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Світлана Лобода зробила неочікувану заяву: вона готова взяти таксиста, який відмовився надавати послуги державною мовою, назвавши пасажирок "хворими".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Лобода покликала на роботу київського таксиста

Зірка опублікувала у своїх stories ролик, на якому колишній водій служби таксі Bolt, намагаючись говорити українською, подякував усім "небайдужим людям", які його підтримали.

Лобода покликала на роботу київського таксиста (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Я готова цього хлопця взяти на роботу", - підписала відео Лобода.

Деталі скандалу

Днями у Києві між водієм служби таксі Bolt і пасажирами стався скандал. Почалося все з того, що дві жінки попросили обслуговувати їх українською мовою, проте таксист відмовився це робити.

Відповідне відео з’явилося у мережі. На ньому помітно, як водій припинив поїздку і виклав з авто речі пасажирок.

Пізніше представники компанії Bolt повідомили, що чоловіка "назавжди відсторонили від користування сервісом". 

Нещодавно ми розповідали, в яких сферах роботи найбільше дотримуються закону про мову.

Також ми писали про те, що Микола Тищенко заявив у поліцію про напад.

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