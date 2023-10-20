Лобода показала, как сейчас выглядят ее дочери: редкое фото

Как выглядят дочери Лободы

На фото, опубликованном артисткой в своем блоге, она изображена с Евой и Тильдой на пляже у пальмы.

Светлана Лобода с дочерьми (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Снимок певица подкрепила текстом, в котором поблагодарила фолловеров за поздравления, а также пожелала "мира всем нашим детям" и завершения войн.

"В такое сложное время мое единственное желание - чтобы наши дети росли в мире. Пусть все войны закончатся. Пусть все дети будут здоровы. Пусть все мы будем счастливы. Цените каждый день, каждую минуту. Люблю вас и спасибо за все ваши пожелания!" - подписала публикацию Светлана.

Напомним, старшую дочь Евангелину Лобода родила в 2011 году от хореографа и режиссера Андрея Царя, который, как известно, сейчас находится в РФ.

Светлана Лобода с детьми (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Кто является отцом младшей наследницы Светланы - Тильды - неизвестно.

По слухам, им может быть лидер Rammstein Тилль Линдеманн, но сама исполнительница эту информацию ни опровергает, ни подтверждает.