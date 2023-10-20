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Лобода показала, как сейчас выглядят ее дочери: редкое фото

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Иванна Пашкевич

На днях певице Светлане Лободе исполнился 41 год. В честь дня рождения звезда решила поделиться со своими поклонниками редкой фотографией, на которой она позирует вместе с дочками.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Как выглядят дочери Лободы

На фото, опубликованном артисткой в своем блоге, она изображена с Евой и Тильдой на пляже у пальмы.

Светлана Лобода с дочерьми (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Снимок певица подкрепила текстом, в котором поблагодарила фолловеров за поздравления, а также пожелала "мира всем нашим детям" и завершения войн.

"В такое сложное время мое единственное желание - чтобы наши дети росли в мире. Пусть все войны закончатся. Пусть все дети будут здоровы. Пусть все мы будем счастливы. Цените каждый день, каждую минуту. Люблю вас и спасибо за все ваши пожелания!" - подписала публикацию Светлана.

Напомним, старшую дочь Евангелину Лобода родила в 2011 году от хореографа и режиссера Андрея Царя, который, как известно, сейчас находится в РФ.

Светлана Лобода с детьми (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Кто является отцом младшей наследницы Светланы - Тильды - неизвестно.

По слухам, им может быть лидер Rammstein Тилль Линдеманн, но сама исполнительница эту информацию ни опровергает, ни подтверждает.

Напомним, недавно мы рассказывали о 5 принципах Светланы Лободы, которые помогают ей идти только вперед.

Также мы писали, что в семье Мирошниченко снова будет пополнение.

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