Лобода показала, як зараз виглядають її доньки: рідкісне фото

Днями співачці Світлані Лободі виповнився 41 рік. На честь дня народження зірка вирішила поділитися зі своїми прихильниками рідкісною світлиною, на якій вона позує разом з донечками.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.
На фото, яке опублікувала артистка у своєму блозі, вона зображена з Євою та Тільдою на пляжі біля пальми.
Світлана Лобода з доньками (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Знімок співачка підкріпила текстом, в якому подякувала фоловерам за привітання, побажала "миру усім нашим дітям" і завершення війн.
"В такий складний час моє єдине бажання - щоб наші діти росли у мирі.
Нехай усі війни закінчаться. Нехай усі діти будуть здорові. Нехай усі ми будемо щасливі. Цінуйте кожен день, кожну хвилину. Люблю вас та дякую за всі ваші побажання!" - підписала публікацію Світлана.
Нагадаємо, старшу доньку Євангеліну Лобода народила у 2011 році від хореографа та режисера Андрія Царя, який, як відомо, зараз перебуває у РФ.
Світлана Лобода з дітьми (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Хто є батьком молодшої спадкоємиці Світлани - Тільди - невідомо.
За чутками, ним може бути лідер Rammstein Тілль Ліндеманн, але сама виконавиця цю інформацію ні спростовує, ні підтверджує.
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