5 принципов Светланы Лободы, которые помогают ей идти только вперед
Украинская певица Светлана Лобода 18 октября отмечает день рождения. Артистке исполняется 41 год. И за это время она прошла большой путь - от "Шанса", "ВИА Гры" и достаточно успешного выступления Евровидении до получения звания заслуженной артистки Украины и серии благотворительных концертов для помощи украинцам, пострадавшим от российского вторжения, во время которых она собрала миллионы гривен.
Сегодня Лобода делится с читателями РБК-Украина (проект Styler) своими жизненными принципами, которые помогают ей идти только вперед. Возможно, они вдохновят и вас!
5 мотивационных жизненных принципов Лободы
Первый принцип. Сердце и интуиция ведут нас правильным путем, даже когда разум теряется в сомнениях и вокруг - сплошная неизвестность. Они знают истину, стоит только довериться.
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Второй принцип. Неподдельная, искренняя любовь к тому, что ты делаешь, и благодарность тем, кто рядом дает силы идти вперед и наполняет душу светом.
Светлана Лобода на фоне Андреевской церкви (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Третий принцип. Мужество - это не отсутствие страха, а решимость действовать, даже когда весь мир кажется противостоянием. Твои убеждения - твоя сила.
Светлана Лобода в родном Ирпене в годовщину освобождения города от российских оккупантов (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Четвертый принцип. Жизнь без движения вперед - шаг в прошлое. Я живу поисками нового: новых граней, звуков, идей. Совершенствование - мое вдохновение.
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Пятый принцип. Каждая душа - уникальна, и красота заключается именно в их разнообразии. Гармония возникает, когда ты умеешь видеть красоту в каждом.
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
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