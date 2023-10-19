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В семье Мирошниченко снова будет пополнение: "Я пошла на второй круг"

Четверг 19 октября 2023 21:56
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В семье Мирошниченко снова будет пополнение: "Я пошла на второй круг" Жена Мирошниченко хочет стать мамой еще одному малышу (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Автор: Поліна Кузенко

Инна Мирошниченко, супруга известного телеведущего Тимура Мирошниченко, сообщила о пополнении в семье. Женщина планирует взять из детдома еще одного малыша.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Мирошниченко рассказала в Stories своему Instagram.

Мирошниченко решили усыновить еще одного ребенка

Жена ведущего рассказала, что она "пошла на второй круг". Мирошниченко подала документы и начинает процесс подготовки к усыновлению ребенка.

В семье Мирошниченко снова будет пополнение: &quot;Я пошла на второй круг&quot;

Инна Мирошниченко усыновит еще одного ребенка (скриншот)

"Далее направление на курсы. Ожидание курсов, прохождение курсов. Рекомендации психологов. Постановка на учет. Поиск. Встреча", - рассказала жена ведущего.

В семье Мирошниченко снова будет пополнение: &quot;Я пошла на второй круг&quot;

Жена Мирошниченко рассказала о процессе усыновления (скриншот)

Почему Инна Мирошниченко усыновляет ребенка без мужа

Жена ведущего рассказала, что в этот раз она решила отправляться на поиск ребенка без мужа. Это произошло из-за плотного графика Мирошниченко. Ведущий не всегда бывает дома, поэтому проходить курсы в школе для родителей, которые хотят забирать малыша из детдома, он не сможет.

В семье Мирошниченко снова будет пополнение: &quot;Я пошла на второй круг&quot;

Инна Мирошниченко снова станет матерью (скриншот)

По словам Мирошниченко, по закону она может усыновить ребенка без мужа. Но потом ее и ее избранника будут ждать некоторые бюрократические проблемы.

"У меня есть жилье, доход и согласие мужа брать детей на свое содержание. Что потом? Потом я становлюсь условно мамой-одиночкой в отношении нового ребенка (детей). А дальше еще один суд – внутрисемейное усыновление", - пояснила супруга ведущего.

Мирошниченко также рассказала, почему она решила так быстро начать искать еще одного малыша из детдома. Жена ведущего чувствует, что в сердце и квартире есть место для еще одного ребенка.

"А детей, ожидающих семью, все еще десятки тысяч", - добавила Мирошниченко.

Что известно о семье Тимура и Инны Мирошниченко

Ведущий и его избранница поженились в 2018 году. От Мирошниченко женщина родила двоих детей – мальчика и девочку. А летом 2023 ведущий и его избранница снова стали родителями - они взяли из детдома маленького мальчика Марселя.

В семье Мирошниченко снова будет пополнение: &quot;Я пошла на второй круг&quot;Инна и Тимур Мирошниченко взяли мальчика из детдома (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Ребенок всю свою жизнь жил без родителей. От Марселя отказались еще в роддоме. Мальчик родился с большими проблемами со здоровьем. Но диагнозы не испугали Мирошниченко. Они стали родителями для ребенка и открыто говорят об усыновлении в публичном пространстве, чтобы как можно больше людей узнали о детях, нуждающихся в родительской заботе.

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