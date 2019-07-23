Україну накриє нова хвиля стихії: які області постраждають від негоди

Погода в Україні 23 липня (фото: pixabay.com)

Погода в Україні сьогодні принесе локальні грози

Погода в Україні у вівторок, 23 липня, буде непогожою - з дощами, грозами, місцями зі шквальним вітром. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.



До речі, раніше Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в найближчі дні.



Згідно з прогнозом синоптиків дощово-грозова стихія з посиленням вітру сьогодні ймовірна по всій країні.



Температура повітря найнижчою на Заході та Півночі - від +21 до +24 градусів. А в Івано-Франківській області ще холодніше (+20... +22).



Тепліше в Центрі - від +23 до +25 за Цельсієм. На Півдні і Сході досить жарко (+26... +31), а під час дощу - буде прохолодно і задушливо.



У Києві 23 липня також пронесуться локальні грози з дощами і вітром. Повітря вдень прогріється від +23 до +25 градусів.

Погода в Україні 23 липня (фото: meteo.gov.ua)

До речі, раніше синоптик зробила екстрене попередження про погоду в Україні на початку робочого тижня.

Нагадаємо, нещодавно в центрі Києва на вулиці Хрещатик через сильні ураганні пориви вітру упав великий каштан.

Ми також писали, що у Закарпатській області величезний град пошкодив домогосподарства, а ураган буквально за три хвилини зірвав дахи з багатьох будинків.