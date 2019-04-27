Зливи, грози та шквальний вітер: де на Великдень розгуляється негода

Ілюстративне фото (facebook.com/kievstolicaua)

Погода на Великдень готує українцям "сюрпризи"

Погода в Україні у неділю, 28 квітня, буде різноманітною - від сухої та ясної, до дощової зі шквальними вітром. На Великдень температура повітря майже скрізь порадує українців літніми градусами, лише у західних областях очікується похолодання. Про це повідомила відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Вона попередила жителів північних, східних та західних регіонів про високу ймовірність опадів та грози, при цьому на Заході навіть намічаються сильні зливи.

У центральних і південних областях опади не прогнозуються - буде ясна сонячна погода. У той же час ближче до вечора у Вінницькій та Одеській областях небо приховають вологі хмари.

Діденко зазначила, що на північно-заході можуть пройти грози, а в західних регіонах очікується ймовірність шквального вітру.

На Великдень 28 квітня пройдуть грози в деяких областях України (фото: facebook.com/tala.didenko)

В середньому в Україні температура повітря в неділю становитиме близько +20... +26 градусів. Тільки на Заході буде прохолодніше - вдень стовпчики термометрів покажуть від +12 до +18 градусів, а в Карпатському регіоні прогнозується до +9... +14 градусів.

У Києві на Великдень пройде короткочасний дощ із грозою. Температура повітря вночі становитиме від +10 до +12 градусів, а вдень - близько +20... +22 градуси.

Погода в Україні 28 квітня принесе дощі та грози із сильним вітром (фото: РБК-Україна)

Діденко також розповіла про те, що нестійка атмосфера і нестабільний атмосферний тиск може позначитися на самопочутті людей - артеріальний тиск "може розгулятися".

Також синоптик наголосила, що з понеділка, 29 квітня, в Києві очікується різке похолодання.

Карта погоди (фото: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що раніше синоптики вже зробили попередження для українців щодо погоди на цих вихідних.

Додамо, що у Державній службі України з надзвичайних ситуацій попередили про підвищений рівень пожежної небезпеки у вихідні, 27 і 28 квітня.