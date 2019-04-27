Синоптики попередили про високу пожежну небезпеку

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В Україні очікується найвищий рівень пожежної небезпеки

Погода в Україні найближчими днями буде сприяти підвищеному рівню пожежної небезпеки. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними Гідрометцентру, 27-28 квітня в північних, західних, центральних та Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу), на решті території України - висока (4 класу) пожежна небезпека. У Києві та області 27-28 квітня очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Крім того, у зв'язку з потеплінням і очікуваними дощами 27 - 29 квітня на високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека (3 рівень).

Зазначимо, сьогодні, 27 квітня, погода в Україні буде теплою, на заході країни очікуються короткочасні дощі і грози. На решті території переважно без опадів.

Також синоптики попередили, що найближчими днями у зв'язку з можливими значними опадами очікується підвищення рівнів води на річках басейнів Дністра, Сяну (Львівська, Івано-Франківська області), Прута, Сірету та річках Закарпаття.