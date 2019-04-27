Ливни, грозы и шквальный ветер: где на Пасху разгуляется непогода

Иллюстративное фото (facebook.com/kievstolicaua)

Погода на Пасху готовит украинцам "сюрпризы"

Погода в Украине в воскресенье, 28 апреля, будет разнообразной - от сухой и ясной, до дождливой со шквальными ветром. На Пасху температура воздуха почти везде порадует украинцев летними градусами, только в западных областях ожидается похолодание. Об этом сообщила известный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Она предупредила жителей северных, восточных и западных регионов о высокой вероятности осадков и грозы, при этом на Западе даже намечаются сильные ливни.

В центральных и южных областях осадки не прогнозируются - будет ясная солнечная погода. В то же время ближе к вечеру в Винницкой и Одесской областях небо скроют влажные облака.

Диденко отметила, что на северо-западе могут пройти грозы, а в западных регионах ожидается вероятность шквального ветра.

На Пасху 28 апреля пройдут грозы в некоторых областях Украины (фото: facebook.com/tala.didenko)

В среднем в Украине температура воздуха в воскресенье составит около +20... +26 градусов. Только на Западе будет прохладнее - в дневное время столбики термометров покажут от +12 до +18 градусов, а в Карпатском регионе прогнозируется до +9... +14 градусов.

В Киеве на Пасху пройдет кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха в ночное время составит от +10 до +12 градусов, а в дневное время - около +20... +22 градуса.

Погода в Украине 28 апреля принесет дожди и грозы с сильным ветром (фото: РБК-Украина)

Диденко также рассказала о том, что неустойчивая атмосфера и нестабильное атмосферное давление может сказаться на самочувствии людей - артериальное давление "может разгуляться".

Также синоптик подчеркнула, что с понедельника, 29 апреля, в Киеве ожидается резкое похолодание.

Карта погоды (фото: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что синоптики ранее уже сделали предупреждение для украинцев по поводу погоды на эти выходные.

Добавим, что в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили о повышенном уровне пожарной опасности в выходные 27 и 28 апреля.