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Не только набор веса. К каким серьезным последствиям может привести недосыпание

Чем грозит недосыпание (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Сон - неотменная часть нашей жизни. Его недостаточность не только приводит к набору веса, но и повышает риски возникновения многих серьезных заболеваний.

О том, чем грозит недосыпание, рассказала эндокринолог Олеся Пидмурняк в своем Instagram.

Ослабленный иммунитет

По словам эндокринолога, во время сна производятся защитные вещества - цитокины, борющиеся с болезнетворными микробами.

В результате постоянного недосыпания иммунная система ослабляется, а организму сложнее бороться с болезнями.

Нарушение эмоционального состояния

После бессонной или бессонной ночи человек чувствует себя вялым, раздражительным и усталым.

А после нескольких таких ночей нервная система расшатывается еще сильнее, в худшем случае - это может привести к депрессии или тревожному расстройству.

Гормональные нарушения

Все химические процессы в организме происходят преимущественно ночью, из-за недостатка сна может нарушиться гормональный баланс как у женщин, так и у мужчин.

К примеру, для выработки тестостерона необходимо три часа бесперебойного сна. Кроме того, прерывистый сон оказывает негативное влияние на гормоны роста, отвечающие за увеличение мышечной массы, восстановление клеток и тканей.

Сердечно-сосудистые проблемы

Длительное недосыпание приводит к нарушению сердечного ритма, повышению давления и уровню определенных химических веществ, отвечающих за воспаление.

Повышенный уровень этих веществ дополнительно нагружает сердце, в результате чего увеличивается вероятность инфаркта и инсульта.

Нарушение когнитивных процессов

Очень большую роль играет сон в процессе обучения и мышления. К тому же из-за недостатка сна ослабляется внимание, память, концентрация.

Также нарушается обработка информации, рассуждения, анализа и принятия решений.

Проблемы с кожей

В результате недосыпания кожа становится бледной и вялой, появляются темные круги под глазами. Это связано с выработкой кортизола, отвечающего за коллаген. Кортизол производится в большем количестве и расщепляет коллаген.

Набор веса

Люди, спящие менее 7-8 часов, склонны к перееданию и набору веса. Из-за недостатка сна снижается уровень гормона сытости – лептина, а уровень гормона голода – грелина, наоборот повышается.

Именно поэтому возникает желание есть поздним вечером и не хватает сил на другие дела.

Раньше мы писали о простых советах, как чувствовать себя более энергичным.

Также читайте, что нельзя есть и пить на голодный желудок.

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