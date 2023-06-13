Не лише набір ваги. До яких серйозних наслідків може призвести недосипання

Ослаблений імунітет

За словами ендокринолога, під час сну виробляються захисні речовини - цитокіни, які борються з хвороботворними мікробами.

Внаслідок постійного недосипання імунна система ослаблюється, а організму складніше боротися з хворобами.

Порушення емоційного стану

Після недоспаної або безсонної ночі людина почувається млявою, дратівливою та втомленою.

А після декількох таких ночей нервова система розхитується ще сильніше, в гіршому випадку - це може призвести до депресії або тривожного розладу.

Гормональні порушення

Всі хімічні процеси в організмі відбуваються переважно вночі, через недостачу сну може порушитись гормональний баланс як у жінок, так і чоловіків.

Наприклад, для вироблення тестостерону необхідно три години безперебійного сну. Крім того, переривчастий сон негативно впливає на гормони росту, що відповідають за збільшення м'язової маси, відновлення клітин та тканин.

Серцево-судинні проблеми

Тривале недосипання призводить до порушення серцевого ритму, підвищення тиску і рівня певних хімічних речовин, що відповідають за запалення.

Підвищений рівень цих речовин додатково навантажує серце, внаслідок чого збільшується ймовірність інфаркту та інсульту.

Порушення когнітивних процесів

Дуже велику роль відіграє сон в процесі навчання та мислення. До цього ж через нестачу сну послаблюється увага, пам'ять, концентрація.

Також порушується обробляти інформацію, міркувати, аналізувати та приймати рішення.

Проблеми зі шкірою

Внаслідок недосипання шкіра стає блідою та млявою, з'являються темні кола під очима. Це пов'язано з виробленням кортизолу, який відповідає за колаген. Кортизол виробляється у більшій кількості та розщеплює колаген.

Набір ваги

Люди, які сплять менше ніж 7-8 годин, схильні до переїдання та набору ваги. Через нестачу сну знижується рівень гормону ситості - лептину, а рівень гормону голоду - греліну, навпаки підвищується.

Саме тому виникає бажання їсти пізно увечері та бракує сил на інші справи.