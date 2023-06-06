Возможны серьезные последствия. Что нельзя есть и пить на голодный желудок?

На голодный желудок не стоит пить и есть определенные продукты и напитки, потому что это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

О том, что категорически нельзя употреблять голодным желудком, рассказала нутрициолог Мария Повница в своем Instagram.

Помидоры

По словам нутрициолога, помидоры содержат дубильную кислоту, раздражающую стенки желудка. Если есть этот продукт на голодный желудок, это может привести к язве, гастриту или панкреатиту.

Цитрусовые

В цитрусовых содержится большое количество фруктовой кислоты, что может привести к изжоге или развитию гастрита в будущем. Поэтому есть апельсин, грейпфрут на голодный желудок категорически не стоит.

Жевательная резинка

Жевание запускает работу пищеварительного тракта, после чего выделяется желудочный сок, который необходим для переваривания пищи. В желудке нет пищи, зато много кислоты, вследствие чего страдает слизистая органа пищеварения.

Газированные напитки

Такие напитки приводят к раздражению слизистой желудка и препятствованию здоровому кровообращению в органе пищеварения. В результате этого сложнее переваривается пища.

Кофе

Кофе стимулирует выделение соляной кислоты, что отрицательно влияет на стенки желудка. Если выпить кофе на голодный желудок, соляной кислоте некуда деться и она начинает разрушать стенки желудка, переваривая их.