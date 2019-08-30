Може линути: де в Україні наприкінці літа розгуляється негода

Погода в Україні 31 серпня (фото: pixabay.com)

Погода в Україні в останній літній день може піднести мешканцям деяких областей сюрпризи

Погода в Україні в суботу, 31 серпня, принесе спекотну малохмарну погоду у більшість областей, проте подекуди зберігається можливість грозових дощів. Про це свідчать дані синоптикв Українського гідрометцентру (УГЦ) та Наталки Діденко.

Так, згідно з даними УГЦ, завтра в Україні дощі не передбачаються. Проте Діденко пише про ймовірність грозових дощів зі шквальним вітром на Півночі країни (окрім Сумської області).

"Завтра, як я писала у прогнозі, може локально ливанути на Півночі України", - пише Наталка Діденко.

Щодо температурних позначок, то дані УГЦ свідчать, що в останній літній день по всій Україні пануватиме стабільна спекотна погода з температурними показниками від +27 до +31 градуса.

У Києві, 31 серпня, також буде спекотно і задушливо, від +28 до +30 градусів. Вітер слабкий - від 3 до 8 м/с. Найближчої ночі від +13 до +15 за Цельсієм.

Погода в Україні 31 серпня (фото: meteo.gov.ua)

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