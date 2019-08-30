На Україну насуваються дощі і сильний вітер: прогноз синоптика

Погода в Україні (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в останній день літа сприятливою буде не скрізь

Погода в Україні у суботу, 31 серпня, очікується сприятливою в більшості областей країни. Проте на деякі регіони може обрушитися сильний дощ і поривчастий штормовий вітер. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Вона зазначила, що антициклон, який визначає суху і теплу погоду над Україною, повинен панувати і далі, але на картах з'явилося грозове вогнище.

"Абсолютно несподівано на уточнених прогностичних картах з'явився дощове грозове вогнище в атмосфері над Житомирською, Київською та Чернігівською областями. Тобто, 31 серпня і 1 вересня в Україні дійсно буде домінувати антициклональна суха сонячна погода, проте над Північчю (крім Сумської області) в суботу-неділю є ймовірність локального дощу з грозою", - пояснила синоптик.

Карта погоди

Температура повітря буде залишатися високою. За словами Діденко, в Україні на вихідних очікується +26 +31 градус.

"У Києві на вихідних буде суха погода, але саме над столицею 31 серпня, а особливо 1 вересня, є ймовірність локального дощу з грозою. Вітер буде крутитися на всі боки: з сьогоднішнього південно-східного завтра він перейде на північний і північно-західний, а 1-го вересня на північно-східний. Швидкість невелика, помірна, хіба що під час дощу може бути поривчастим. Температура повітря в столиці на вихідних передбачається висока, +28 +30 градусів", - додала Діденко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що вересень в Україні почнеться з аномально високих температур повітря.

А також розповідали про те, що синоптик попередила, що в кількох областях підніметься сильний вітер.