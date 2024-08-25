Лилия Ребрик призналась, каких страхов лишилась с рождением третьего ребенка

Так, Ребрик поделилась, что маленькая Адель растет невероятно быстро, ежедневно удивляя чем-то новым и постоянно меняясь.

Ведущая отметила, что и она сама вместе с младшей дочкой тоже проходит через изменения.

В частности, телеведущая призналась, что с появлением на свет крохи ей удалось избавиться от некоторых страхов.

"Третьего ребенка я постоянно ношу на руках и не боюсь, что он привыкнет. С третьим ребенком у меня гораздо меньше тревог и больше спокойствия и наслаждения, потому что я знаю, что все будет хорошо. С третьим ребенком я никуда не спешу, потому что знаю, что везде успею", - написала звезда.

Лилия Ребрик с дочерью Адель (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Реакция юзеров

Фоловеры знаменитости в восторге от ее новых фотографий. Некоторые мамы также отметили, что с младшими детьми все действительно обстоит несколько иначе.

Маленьке сонечко, зігріває своїм світлом і теплом

Все, що сказано, це про мене теж. Можливо, тому що я з Вами в одному віці народила третього малюка. Мої думки повністю збігаються з Вашими

Саме так, наші донечки ровесниці і в мене таке враження, що від третьої дитини я черпаю ресурс на старших

Так, з третьою дитиною дійсно насолоджуєшся сповна

Маленьке сонечко, красунечка. Хай ваші діти будуть щасливими

Напомним, Лилия Ребрика уже 12 лет замужем за хореографом Андреем Диким. Старшей дочери пары, Диане, 11 лет, Полине 6, а крохе Адель - полгода.