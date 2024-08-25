Лилия Ребрик призналась, каких страхов лишилась с рождением третьего ребенка

Украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая в середине марта в третий раз стала мамой, поделилась с поклонниками новыми кадрами с дочерью Адель, и рассказала, какие страхи избавились от ее появления.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, Ребрик поделилась, что маленькая Адель растет невероятно быстро, ежедневно удивляя чем-то новым и постоянно меняясь.
Ведущая отметила, что и она сама вместе с младшей дочкой тоже проходит через изменения.
В частности, телеведущая призналась, что с появлением на свет крохи ей удалось избавиться от некоторых страхов.
"Третьего ребенка я постоянно ношу на руках и не боюсь, что он привыкнет. С третьим ребенком у меня гораздо меньше тревог и больше спокойствия и наслаждения, потому что я знаю, что все будет хорошо. С третьим ребенком я никуда не спешу, потому что знаю, что везде успею", - написала звезда.
Лилия Ребрик с дочерью Адель (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Фоловеры знаменитости в восторге от ее новых фотографий. Некоторые мамы также отметили, что с младшими детьми все действительно обстоит несколько иначе.
Напомним, Лилия Ребрика уже 12 лет замужем за хореографом Андреем Диким. Старшей дочери пары, Диане, 11 лет, Полине 6, а крохе Адель - полгода.