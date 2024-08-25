Лілія Ребрик зізналася, яких страхів позбулася з народженням третьої дитини

Українська телеведуча Лілія Ребрик, яка у середині березня втретє стала мамою, поділилася з шанувальниками новими кадрами з донечкою Адель, і розповіла, яких страхів позбулася з її появою.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, Ребрик поділилася, що маленька Адель росте неймовірно швидко, щодня дивуючи чимось новим і постійно змінюючись.
Ведуча зазначила, що і вона сама разом із молодшою донькою теж проходить через зміни.
Зокрема, телеведуча зізналася, що з появою на світ крихітки їй вдалося позбутися деяких страхів.
"Третю дитину я постійно ношу на руках і не боюсь, що вона звикне. З третьою дитиною у мене набагато менше тривог і більше спокою та насолоди, бо я знаю, що все буде добре. З третьою дитиною я нікуди не поспішаю, бо знаю, що скрізь встигну", - написала зірка.
Лілія Ребрик з донькою Адель (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Фоловери знаменитості у захваті від її нових світлин. Деякі мами також зазначили, що з молодшими дітьми все дійсно складається трохи інакше.
Нагадаємо, Лілія Ребрика вже 12 років заміжня за хореографом Андрієм Диким. Старшій дочці пари, Діані, 11 років, Поліні 6, а крихітці Адель - півроку.