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Лилия Ребрик умилила редким фото с родителями

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик на редком фото показала, как выглядят ее родители.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, Лилия наведалась вместе с мужем и дочерьми Полиной и Аделиной к своим родителям, которые живут в Черновцах.

В соцсетях знаменитость поделилась семейной фотографией, на которой вся семья позирует на фоне новогодней елки.

"Встретились", - лаконично подписала кадр телеведущая.

Лилия Ребрик с семьей (скриншот)

Лилия собрала почти всю свою семью вместе. Впрочем, в теплом семейном кругу не хватало старшей дочери актрисы, Дианы, которая сейчас наслаждается каникулами в зимнем лагере.

Также не смогла присоединиться младшая сестра Ребрик, Юлиана, которая живет за границей.

"Диана в лагере, но нам тебя не хватает. Юлиано, тебя тоже!", - многодетная мамочка.

Скриншот

Напомним, Ребрик замужем за украинским хореографом Андреем Диким. Они познакомились во время шоу "Танці з зірками" на телеканале СТБ в 2011 году. В том же году пара оформила брак. Супруги воспитывают троих детей.

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